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رياضة

الاتحاد الآسيوي يمنع أندية إيران من اللعب على أرضها

السبت 18/يناير/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تلقى الاتحاد الإيراني لكرة القدم ، خطابا من الاتحاد الآسيوي للعبة، يتضمن منع إقامة مباريات الفرق الإيرانية المشاركة في دوري أبطال أسيا، على أرضها نظرا للظروف الأمنية المتوترة في إيران.

وتشارك أندية بيرسبوليس وسيباهان والاستقلال وخودرو، في النسخة الحالية من البطولة.

وأوضح الاتحاد الإيراني، خلال بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي في هذا الصدد ، وسيجتمع اليوم السبت مع الجهات المختصة ورؤساء الأندية المشاركة في البطولة لبحث الأمر والرد عليه.
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