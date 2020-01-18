AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: سأحقق في مزاعم مراقبة السفيرة الأمريكية السابقة بأوكرانيا

السبت 18/يناير/2020 - 04:19 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
Advertisements
أ ش أ
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة، أنه سيفتح تحقيقا في المزاعم بشأن وضع تحركات السفيرة الأمريكية
السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش تحت المراقبة من جانب مواطنين أمريكيين بشكل غير قانوني على خلفية التخطيط لإبعادها من منصبها من جانب الإدارة الأمريكية.

وقال بومبيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني ، "سنفعل كل شيء نحتاجه للتقييم بشأن ما إذا حدث شيء كهذا ، أشك في أن كثيرا مما ذُكر سيثبت خطؤه ، لكن واجبنا ، واجبي كوزير للخارجية ، هو التأكد من أننا نُقيّم ونحقق ، في أي وقت يقول أحدهم أنه قد يكون هناك خطر على أحد مسئولينا سنفعل ذلك".

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي بعد نحو يومين من زعم رجل الأعمال الأمريكي من أصول سوفيتية ، ليف بارناس، الذي يعد حليفا مقربا من محامي ترامب الشخصي رودي جولياني ، أن السبب الوحيد لإقالة ماري يوفانوفيتش ، في مايو الماضي ، يعود إلى معارضتها لمحاولات الضغط على كييف لفتح تحقيق بحق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة ونائب الرئيس السابق باراك أوباما، ونجله هانتر الذي كان يدير إحدى شركات الطاقة في أوكرانيا، مؤكدا أنه كان يتسلم معلومات عن تنقلات السفيرة واتصالاتها الهاتفية من رجل آخر يدع روبرت إف هايد.

وقال بارناس، في تصريحات تليفزيونية، أمس، إن ترامب كان على دراية تامة بشأن المساعي الرامية إلى دفع أوكرانيا لفتح تحقيق مع بايدن ونجله، وإن مهمة جولياني في رحلاته إلى كييف لم تكمن في التحقيق بوقائع فساد داخل الحكومة الأوكرانية، بل في البحث عن معلومات مضرة ببايدن.

ويعد إبعاد السفيرة السابقة من منصبها في كييف أحد أهم المحاور في تحقيقات العزل بحق ترامب في الكونجرس، والتي ترتكز على اتهام الرئيس بالضغط على الحكومة الأوكرانية لفتح تحقيق ضد بايدن الأب والابن من أجل إبعاد خصم سياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتراف جديد ضد ترامب يمهد الطريق لعزله من منصبه

نائب جمهوري ساخرًا من جلسة عزل ترامب: أوباما ساعد أوكرانيا بـ بطانيات

تفاصيل شهادات اليوم الأول من إجراءات عزل ترامب | معلومات دبلوماسية تكشف مفاجآت | قصة أوباما وأوكرانيا والبطانيات | والرئيس الأمريكي "مش متابع"

خلال جلسة عزل ترامب.. سفيرة أمريكا السابقة: واشنطن فشلت في حماية دبلوماسييها

بعد الإدلاء بشهادتها في قضية عزله.. ترامب يفتح النار على سفيرة أمريكا السابقة

ترامب يهاجم سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا خلال إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس

ترشيحاتنا

جروس يشكو الزمالك لدى الـ فيفا.. تعرف على السبب

ابنى وأفضل صديق.. شيرين رضا مع كلبها

ليس له مثيل في العالم.. تفاصيل اكتشاف نوع جديد من الرخام بـ جبل الجلالة.. فيديو

بجد اتجننت خلاص.. رامى إمام يكشف معاناته مع لعبة ابنته رقية.. فيديو

شاهد.. هبوط أرضي يكشف عن سراديب أثرية بالغربية.. حقيقة أم شائعة

الخطأ في التصويت.. شوبير: محمد صلاح له موقف في رقبتي لن أنساه.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روحهم على كف عفريت.. نساء يرقصن بالبكاء أمام زعيم كوريا.. شاهد

بشعر ازرق.. آيتن عامر في العرض المسرحى عطل فنى

الجيل اللى هيحرر فلسطين.. أم سعودية تتصدر ترند تويتر بسبب بنطلون ابنها