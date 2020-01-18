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أخبار العالم

تصعيد أردوغاني جديد.. الجيش الليبي يكشف تشغيل تركيا لأنظمة دفاع جوي في معيتيقة

السبت 18/يناير/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام تركيا بنصب وتشغيل أنظمة دفاع جوي أمريكية الصنع في مطار معيتيقة، بالإضافة إلى إنزال قوات معادية من سوريا وتركيا مدعومة بمدافع موجهة.

وقال المسماري إن ميليشيات طرابلس وتركيا مستمرتان في خرق الهدنة وقامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي أميركية في مطار معيتيقة، وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل جلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي خلال مؤتمر صحفي استثنائي:"رصدنا وصول أسلحة بحرا وجوا إلى ميليشيات طرابلس في فترة وقف إطلاق النار"، مردفًا: "رصدنا تركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة وإنزال قوات معادية من تركيا وسوريا".

وأوضح أنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار نزولًا على رغبة دول صديقة رغم وصول الجيش إلى قلب طرابلس، مضيفًا: "قواتنا ملتزمة التزامًا كاملا بوقف إطلاق النار بينما سجلنا خروقات قامت بها ميليشيات طرابلس".

وأشار المتحدث العسكري إلى أنه لا أوامر حتى الآن بالرد العسكري على خروقات ميليشيات طرابلس، مؤكدًا أن الجيش الليبي لديه الجاهزية الكاملة للرد على الخروق ولن يساوم على تضحيات الشعب.

وقال المسماري إن الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول واصفا إياها بالخطوة الجبارة، مضيفا أن ما على القوات المسلحة سوى حماية الشعب الليبي وحماية كل مكوناته وعدم السماح لأي أحد بتهديده.

وذكر أنه يتم متابعة مظاهرات الجماهير الغاضبة ضد إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الجماهير الغاضبة قامت بإغلاق الموانئ النفطية بعد تجاهل صوتهم ضد الغزو التركي.
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