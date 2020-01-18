سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يكشف عن مخاطر المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية الأهم لدى العديد من الأشخاص، والكثير منهم يمكن أن يتناول أكثر من زجاجة خلال اليوم، ولا يستطيع استبدالها بأى شئ أخر على الرغم من أضرارها الشائعة مثل هشاشة العظام، والسكريات التى تضر الجسم.





وأكد "جمال شعبان" عميد معهد القلب السابق أن تناول زجاجة واحدة يوميًا من المشروبات الغازية يسبب وفاة الجهاز الهضمى، وتناول زجاجتين يوميًا يسبب الوفاة بالقلب.





وكشفت عدة دراسات حديثة أن المشروبات الغازية التي يتناولها الأشخاص بشكل يومى سواء السكرية أو الدايت، فيعد تناول ٢ زجاجة يوميا فأكثر تزيد احتمالات الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.



