AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

السبت 18/يناير/2020 - 10:30 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
هاجر هانئ
تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

تألقت شيرين عبد الوهاب في حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الفضى، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة بالكامل، فيما تميز بحزام أسود رفيع حول خصرها، مما كشف عن زيادة وزنها.

ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب فى ارتداء الكثير من المجوهرات، ولكنها اكتفت باراتداء أقراط صغيرة وخاتم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالدولار وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان شيرين عبد الوهاب فى السعودية

بالشراشيب والذهبى.. أحلام تألق بفستان طويل فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى

بفستان جذاب.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

هجرها النوم في القصر.. سر قرار ميجان وهاري بالهروب من القيود الملكية

كيفية شكر الله على نعمه.. بـ 3 أمور و 7 أدعية لدوامها

أخبار الفن.. وفاة والدة حسام داغر.. أصالة تبكى على المسرح.. ياسمين عبد العزيز ترقص بعيد ميلادها

سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يكشف عن مخاطر المشروبات الغازية

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور

بدون زيت ولا قلاية كهرباء.. طريقة لتحمير البطاطس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

لكل اسم حكاية.. القصر الأحمر بالمنصورة بناه دبور وسكنه إسكندر باشا