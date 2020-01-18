بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانةخلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية.تألقتفي حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الفضى، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة بالكامل، فيما تميز بحزام أسود رفيع حول خصرها، مما كشف عن زيادة وزنها.ولم تتكلففى ارتداء الكثير من المجوهرات، ولكنها اكتفت باراتداء أقراط صغيرة وخاتم.ومن الناحية الجمالية، اعتمدتعلى خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.