بفستان لامع.. ظهور ملفت لـ شيرين عبد الوهاب خلال حفل بـ جدة

تداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورًا جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية.
تألقت شيرين عبد الوهاب في حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الفضى، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة بالكامل، فيما تميز بحزام أسود رفيع حول خصرها، مما كشف عن زيادة وزنها.
ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب فى ارتداء الكثير من المجوهرات، ولكنها اكتفت باراتداء أقراط صغيرة وخاتم.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.
تألقت شيرين عبد الوهاب في حفلها بالسعودية بإطلالة رائعة، حيث ارتدت فستانا طويلا وبأكمام طويلة باللون الفضى، واتسم التصميم بالتطريزات اللامعة بالكامل، فيما تميز بحزام أسود رفيع حول خصرها، مما كشف عن زيادة وزنها.
ولم تتكلف شيرين عبد الوهاب فى ارتداء الكثير من المجوهرات، ولكنها اكتفت باراتداء أقراط صغيرة وخاتم.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرين عبد الوهاب على خصلات شعرها القصير المنسدلة، فيما وضعت مكياجا رائعا مرتكزا على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.