ضبط «عصابة شطة» للاتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط تشكيل شطة للاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط كل من محمود ا ش وشهرته " شطة " ومقيم كفر ابوزكرى – دائرة المركز ومحمود ا ح وشهرته " أمير" عاطل.
وضبط بحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 100 جرام ومبلغ 60 جنيها و2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما وتولت النيابة التحقيق.