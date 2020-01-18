ضبط «عصابة شطة» للاتجار في مخدر الهيروين بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط تشكيل شطة للاتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائهم أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط كل من محمود ا ش وشهرته " شطة " ومقيم كفر ابوزكرى – دائرة المركز ومحمود ا ح وشهرته " أمير" عاطل.



