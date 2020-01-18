119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 و المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري،بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة .





وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير ‏سبل الراحة والجو النفسي المناسب من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتحقيق أعلى درجات الانضباط بجميع اللجان لإتمام الامتحانات بصورة لائقة.





من جانبه،أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ ( 119290 ) طالب و طالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.





وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها ، وتم التأكيد عليهم بمراعاة تأمين الأكواد السرية وتحقيق كافة أوجه الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الامتحانات، مؤكدا أن جميع اللجان على استعداد تام لإستقبال الطلاب و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



