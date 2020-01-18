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تعليم

119 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 11:27 ص
امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 و المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري،بجميع الإدارات التعليمية بنطاق دائرة المحافظة .

وشدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير ‏سبل الراحة والجو النفسي المناسب من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء وتحقيق أعلى درجات الانضباط بجميع اللجان لإتمام الامتحانات بصورة لائقة.

من جانبه،أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ ( 119290 ) طالب و طالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن جميع الإدارات التعليمية أنهت استعداداتها لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارسها ، وتم التأكيد عليهم بمراعاة تأمين الأكواد السرية وتحقيق كافة أوجه الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لخوض عملية الامتحانات، مؤكدا أن جميع اللجان على استعداد تام لإستقبال الطلاب و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
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