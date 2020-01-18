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رياضة

التشكيل المتوقع لـ سموحة والإسماعيلي ضمن مباريات الدوري المصري اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 11:25 ص
سموحة والإسماعيلي
سموحة والإسماعيلي
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عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة منافسه الإسماعيلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة ال14 من بطولة الدوري الممتاز المصري.

ومن المتوقع أن يبدأ حمادة صدقي المدير الفني لسموحة المباراة بتشكيل كالتالي:
حراسة المرمي: الهانى سليمان
الدفاع: كريم يحيى - محمد كوفى - محمود حليمو - أحمد أبو الفتوح
الوسط: ناصر ماهر- يوسف ديوب - خالد عبد الفتاح
الهجوم: محمد نادى - رونالدو أونجا - حسام حسن

وجاء التشكيل المتوقع للفرنسي ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد مجدى 
الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم 
الوسط: عماد حمدى – محمد مخلوف -محمد الشامى
الهجوم: محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - بنسون شيلونجو

يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما يأتي الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.
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