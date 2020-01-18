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أخبار العالم

قناة إسرائيلية: وحدات الإرباك الليلي تعود لحدود غزة قريبًا

السبت 18/يناير/2020 - 11:46 ص
وحدات الإرباك الليلي
وحدات الإرباك الليلي تعود لحدود غزة قريبًا
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم، السبت، أن وحدات "الإرباك الليلي" ستعود قريبًا للعمل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

ووحدة "الإرباك الليلي"، أًطلق عليها هذا الأسم لأنها تعمل في ساعات الليل الكالح حيث يتسابق أعضاء وحدة "الإرباك الليلي" إلى المناطق الحدودية بـ غزة بشكل يومي، لمباشرة أعمال الإرباك والإزعاج، وإشعال الإطارات المطاطية وإصدار الأصوات المزعجة عبر مكبرات الصوت العالية وسط محاولات لقص السلك الشائك، الذي يفصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لإرباك وإزعاج جيش الاحتلال طوال الليل.

وقالت القناة العبرية، إن وحدات الإرباك الليلي، ستعود قريبا للعمل على حدود غزة، بسبب تعثر مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس.

وأضافت قناة كان، أن حركة حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير بينهما.

ولفتت القناة، الى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن عملية إطلاق البالونات من غزة، تتم بواسطة مجموعة من الجهاد الإسلامي، دون موافقة من القيادة بغزة، وأن جهود التهدئة بين إسرائيل وحماس لن تتسارع بعد الانتخابات.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، سقطت العشرات من البالونات المثبت عليها أجسام متفجرة، بعدة مناطق بغلاف غزة، دون وقوع إصابات.
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