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رياضة

جوميز يمنح لاعبى الإسماعيلي راحة 48 ساعة عقب مباراة سموحة بالدوري

السبت 18/يناير/2020 - 11:58 ص
ديديه جوميز
ديديه جوميز
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القسم الرياضي
قرر الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة عقب مواجهة سموحة على أن يستأنف الدراويش تدريباته عصر الثلاثاء المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.

ويلتقى سموحة مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية، بينما فاز الدراويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف بنفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مبارتين وخسر6 مواجهات، فيما يحتل سموحة المركز السابع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للدراويش عقب قرار الاتحاد العربى بتأجيل المباراة لمدة يومين بالبطولة العربية، لمنح اللاعبين مزيدًا من الراحة من ضغط المباريات، وكذلك منح المدرب الفرنسى فرصة أكبر للتعرف على اللاعبين عقب توليه مسئولية تدريب الفريق قبل مباراة طلائع الجيش مباشرة .
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