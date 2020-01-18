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فن

لقاء الخميسي بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: يجنن

السبت 18/يناير/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود صك، قصيرا، وتسريحة شعر بسيطة، أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي مكياج ناعم أبرز ملامحها الأنثوية.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة لقاء الخميسي، وجاءت التعليقات كالتالى: _ " يجنن " _ ما شاء الله حبيبتي الأسود فيكي تحفة" _ "زي القمر". 

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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