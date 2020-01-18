أصول الشر في معرض الكتاب 2020

يشارك الكاتب أدهم الجيزاوى بروايته "أصول الشر" الصادرة عن دار بيوند للنشر والتوزيع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020.



وتعد هذه هي الرواية الأولى الورقية للكاتب بعد أن صدر له عددا من الكتابات الإلكترونية والتى حازت على إعجاب الجميع.



أثارت رواية أصول الشر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بعد نزول الاقتباس الأول منها، حيث تعتبر من أنواع الأدب الأكثر صعوبة فى تناوله، فهى رواية وجدانية.



ومصطلح الرواية الوجدانية مصطلح يستوعب كل أنواع الرواية التي تثير وجدان القارئ وتعاطفه من خلال تقديم الموضوع بطريقة غير واقعية.



كما سيصدر له فى نفس العام نوفيلا باسم نرسيس وهى العدد الأول فى سلسلة الفانتازيا كوزموس.