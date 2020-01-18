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منوعات

منتهى الإهمال.. أم تدفع رضيعها للموت من أجل لعبة

السبت 18/يناير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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نهى حمدي
لم تكترث سيدة إلى طفلها ودرجات الحرارة العالية فهي لم تهتم سوى بمزاجها وحياتها الشخصية فقط، ومن أجل ذلك قامت بوضع طفلها البالغ من العمر سنة وشهرين داخل السيارة، وأغلقت عليه الباب لتتركه لساعات طويلة محبوسًا بداخلها.

اتجهت الأم إلى الحانة لممارسة لعبتها المفضلة القمار، بينما ظل الطفل داخل السيارة الساخنة، ليفقد الطفل وعيه ويصبح ما بين الحياة والموت، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة في فيكتوريا إن إيستون البالغ من العمر 14 شهرًا ترك في السيارة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في الخارج، وتم العثور على "إيستون" لا يستجيب في السيارة المقفلة، التي كانت متوقفة خارج فندق بروك في بوينت كوك، غرب ملبورن الاسترالية.

فقد كشف الأب "ستيف ميلار" أن ابنه "ايستون" لديه فرصة بنسبة 50 في المائة فقط للبقاء على قيد الحياة، فيما اتهمت كيجا ميلار والدة "إيستون" البالغة من العمر 32 عامًا، بالإهمال والتسبب في إصابة خطيرة وسلوك متهور يهدد الحياة.

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