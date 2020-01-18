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رياضة

ريكاردو البرازيلي يكشف لـ صدى البلد تطورات أزمة مستحقاته مع الزمالك

السبت 18/يناير/2020 - 02:35 م
ريكاردو لاعب الزمالك
ريكاردو لاعب الزمالك السابق
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مجدي سلامة
أكد البرازيلي ريكاردو ألفيس، لاعب نادي الزمالك السابق، أن أزمة مستحقاته لم تنته بعد، مشيرا إلى أنه مازال لديه أموال عند نادي الزمالك، خاصة لدى هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال ريكاردو، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أمتلك بعض المال عند نادي الزمالك، خاصة هاني زادة، ولكنني لن أفصح عن المبلغ الحالي".

وأضاف: "عند مجيئي للقاهرة، عقدت جلسة مع هاني زادة وحصلت على بعض من مستحقاتي وحصلت على وعد خاص من هاني زادة بسداد بقية المبلغ منذ عام تقريبا ولكن هذا لم يحدث".

واختتم: "لم أحصل على شيء حتى الآن وأنتظر باقي مستحقاتي".

يذكر أن ريكاردو لعب مع نادي الزمالك عام 2008 لكن تجربته لم تكلل بالنجاح مع الفريق، فقرر الهروب عن الفريق بعد عدم سداد الزمالك لمستحقاته.
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