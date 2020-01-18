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رياضة

خطوة نحو طوكيو 2020.. منتخب السعودية يقصي تايلاند ويتأهل إلى نصف نهائي كأس آسيا

السبت 18/يناير/2020 - 02:37 م
نتخب السعودية تحت
نتخب السعودية تحت سن 23
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عبدالله هشام
نجح منتخب السعودية تحت سن 23 في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية بعد الفوز على منافسه تايلاند بنتيجة هدف دون رد.

سجل هدف المباراة للمنتخب الأخضر اللاعب عبدالله الحمدان من ركلة جزاء في الدقيقة 77، في المباراة التي شهدت أداء تكتيكيا أكثر من الفني من قبل مدربي المنتخبين.

وكان منتخب السعودية قد تأهل لربع النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالفوز على اليابان وسوريا والتعادل أمام قطر

ويواجه منتخب السعودية الفائز من مباراة اوزبكستان والامارات يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 يناير لحسم بطاقة لاولمبياد طوكيو 2020 .

جدير بالذكر أن بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة تؤهل إلى أولمبياد طوكيو صيف 2020 وسيتم تأهل أول ثلاث منتخبات في البطولة القارية .
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