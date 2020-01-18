ديسابر مديرا فنيا لفريق الوداد المغربي خلفا لـ زوران مانولوفيتش

حدد فريق الوداد البيضاوي، اليوم السبت، موعدًا لتقديم مدربه الفرنسي الجديد، سيباستيان ديسابر، الذي سيخلف الصربي زوران مانولوفيتش، المقال من منصبه مؤخرا.



وأنهت إدارة فريق الوداد كافة ترتيبات إقامة المدير الفنى بالدار البيضاء، وتم الاتفاق حول بنود العقد، على أن يكون التقديم الرسمي بعد مباراة أوليمبيك آسفي، المقرر لها الاثنين المقبل.



واستقر سعيد الناصيري رئيس الوداد على ديسابر، لمعرفته الدقيقة بخبايا الفريق، ومروره بتجربة سابقة معه، وتم التوافق بين الطرفين على هدفين، وهما التتويج بدرع الدوري، ولقب دوري أبطال إفريقيا.



ويعد ديسابر خامس مدرب أجنبي يقود الوداد، خلال عهد الناصيري، بدايةً بالويلزي جون توشاك، ثم التونسي فوزي البنزرتي، والفرنسي رينيه جيرارد، والصربي زوران مانولوفيتش، ورحل ديسابر مؤخرًا عن فريق بيراميدز بسبب سوء النتائج .