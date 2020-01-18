مفوض التجمع العربي: حزب الوفد نجح في نشر ثقافة السلام السياسي.. صور

قال ياسر كمال، المفوض العام للتجمع العربي للسلام العالمي، إن التجمع اختار تكريم حزب الوفد أكبر وأعرق وأقدم الأحزاب السياسية في العالم، لنجاح الحزب في نشر ثقافة السلام السياسي.



وأضاف "كمال" أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة نجح في أن يجمع القوي السياسية المصرية لتقديم الأفضل للحياة الحزبية، لافتا إلى أن الحزب شعاره يجمع جميع الطوائفوالأديان الموجودة.



وتابع "كمال" قائلا: "أنقل لكم تحية وتقدير زملائي في التجمع بالوطن العربي والشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة ، والتجمع هو منظمة مصرية لها تمثيل في 14 دولة عربية وهذا لأن مصر هي الانطلاقة وهي التي تجمع الأشقاء العرب على السلام ومصر أيضا ذكرها الله في القرآن الكريم في أكثر من موضع".



وأوضح "كمال" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة هو أول المكرمين من قبل التجمع، لافتا إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة سوف يكون المسئول العام المفوضية في مصر والوطن العربي .