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تعليم

تعليم القاهرة تلغي امتحان طالب وطالبة بالإعدادية بسبب الغش بالواتس اب

السبت 18/يناير/2020 - 06:59 م
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
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ياســمين بدوي
أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تقرر إلغاء امتحان طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادي ، لمحاولتهما الغش ، عن طريق جروب خاص على تطبيق واتس اب .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن هذا القرار يأتي تمهيدا لإحالة هذه الواقعة للنيابة العامة ، وإحالة المسئولين للتحقيق. 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن كل هذه الاجراءات تأتي تفعيلا للقرار الوزاري المنظم لأعمال الامتحانات ومكافحة الغش ، والذي من اهم بنوده عدم اصطحاب الموبايل داخل لجان الامتحانات.

كما أصدرت اليوم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بيانا رسميًا نفت خلاله كل ما أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية منذ ليلة أمس قبل توزيعه في اللجان.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: إن هذا الكلام مجرد شائعات ولا أساس له من الصحة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: أن ما تم تداوله ليلة أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، مجرد نماذج وهمية هدفها إثارة البلبلة والفتن.

جدير بالذكر أنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908) طلاب وطالبات، من بينهم (83345) طالبا، وعدد (80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
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