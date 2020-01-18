الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم إشبيلية 2-1 ويتصدر الليجا .. فيديو

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا علي أشبيلية بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .



وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 57 عن طريق كاسيميرو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .



وأدرك أشبيلية هدف التعادل فى الدقيقة 64 عن طريق لوك دي يونج من تسديدة قوية بعد توغل رائعه منه داخل منطقة الجزاء .



وتمكن ريال مدريد من أحراز الهدف الثاني والتقدم فى الدقيقة 69 عن طريق كاسيميرو بعد تلقيه عرضية رائعه من كربخال لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد الي النقطة 43 ويتصدر الدوري الاسباني مؤقتا ، وينتظر لقاء برشلونة غدا ، وتجمد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

