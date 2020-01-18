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رياضة

وزير الرياضة يشهد مراسم قرعة البطولة العربية لـ الميني فوتبول

السبت 18/يناير/2020 - 07:28 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم، مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر، والاعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بحضور أحمد دنش رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول، وأشرف بن صالحه نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، وأحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، ووفد من الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الاعضاء في الاتحاد العربي.

وتقام البطولة العربية للمنتخبات للميني فوتبول تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنطلق 28 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبات "مصر، لبنان، العراق، تونس، الصومال، جيبوتي، السعودية،الجزائر".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات "الصومال، الجزائر، لبنان"، وجاءت في المجموعة الثانية منتخبات "تونس، جيبوتي، السعودية، العراق".

وشهد المؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب المصري للميني فوتبول حيث يتولي مهمة المدير الفني الكابتن فاروق جعفر، ويعاونه كل من الكابتن علاء ميهوب مدير المنتخب، الكابتن محمد صلاح أبو جريشة المدرب العام، والكابتن فكري صالح، والكابتن جهاد عرفة، والدكتور محمد صفي الدين، والكابتن علاء شاكر، و المنسق العام للمنتخب ياسر عبد العزيز.

وفى كلمته، قال وزير الشباب والرياضة :"نحتفل اليوم بمولود جديد ينضم للرياضة المصرية وهو اتحاد الميني فوتبول، واستضافة مصر لأول مرة للبطولة العربية للميني فوتبول"، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذى يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على صعيد وضع رؤية واستراتيجية لنشر الرياضة على نطاق واسع، والمنافسة في مختلف البطولات.

ولفت الوزير إلى التنسيق والمتابعة مع اتحاد الميني فوتبول خلال الفترة المقبلة، للعمل على نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها داخل مصر بمشاركة نجوم وقامات كبيرة في كرة القدم وفق أسس وقواعد جديدة.

فيما أوضح رئيس الاتحاد العربي للميني فوتبول أن خيار استضافة مصر للبطولة العربية للميني فوتبول من أفضل القرارات التي اتخذها الاتحاد العربي إيمانًا بقدرة مصر التنظيمية، وما تتمتع به من منشآت رياضية، ومعالم سياحية وأثرية تجعل النجاح حليف أي بطولة تقام بمصر.

وقال أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول" لأول مرة على أرض مصر تقام البطولة العربية للميني فوتبول في نسخة استثنائية حيث أصبحت مصر وجهة الاتحادات الرياضية الدولية لإقامة مختلف البطولات على أرض الكنانة".

وأوضح أن الاتحاد المصري للميني فوتبول يهدف الي نشر اللعبة في جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر من خلال مراكز الشباب، مع توسيع قاعدة المستفيدين منها.

وقدم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه من دعم للرياضة المصرية ومنها الميني فوتبول، مشيرًا أنه يسعى ان تكون مصر عاصمة العالم في الميني فوتبول عام 2020.

وتختلف لعبة "ميني فوتبول" أو كرة القدم المصغرة عن كرة القدم التقليدية ، وكذا عن كرة القدم داخل الصالات، وذلك في قواعدها وحجم الكرة التي تلعب بها، وفى عام 2013 تأسس اتحاد دولي للعبة (WMF) في مدينة برمنجهام الإنجليزية ويرأسه التشيكي فيليب جودا ونائبه التونسي أشرف بن صالحة رئيس الاتحاد الافريقي للميني فوتبول.
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