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رياضة

الدوري المصري.. حسام حسن ومحمد طلعت يقودان هجوم سموحة أمام الإسماعيلى

السبت 18/يناير/2020 - 07:28 م
لقاء سموحة والإسماعيلي
لقاء سموحة والإسماعيلي
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حسام الحارتي
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عن تشكيل فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز .
وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان .

خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط : محمود حليمو ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، محمد نادى .
خط الهجوم : حسام حسن ، محمد طلعت .

يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، أحمد جمال ، شريف رضا .

وتعد تلك المباراة هي الأولى تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق عقب رحيل حسام حسن لسوء النتائج .
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