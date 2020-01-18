شاب يشنق نفسه بإيشارب لمروره باكتئاب في شبين القناطر





تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تخلص شاب من حياته للابد وقام بالانتحار شنقا داخل شرفة منزله بمساكن السلخانة بشبين القناطر وذلك لمروره بحالة نفسية سيئةحيث تعد الواقعة ثانى واقعة انتحار فى المحافظة خلال يوم واحد.فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية والذي أمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث في شأن الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بدفن الجثة عقب التشريح.وكان المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر قد تلقى بلاغا بالعثور علي جثة شاب يدعى "ع . م " منتحر شنقا داخل منزله في مدينة شبين القناطر.وانتقل ضباط المباحث بمعاينة الجثة تبين أنه لقي مصرعه شنقا بطرحة في سور شرفة الشقة محل سكنه وأن أسرته هي من اكتشفت الواقعة.وبسؤال الأسرة أكدوا أنه حاصل على ثانوية عامة ويمر بحالة نفسية سيئة تطورت لاكتئاب نفسي خلال الفترة الأخيرة مشيرين إلى أنهم فوجئوا بانتحاره من خلال ايشارب.