AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التربية والتعليم ترد على حالات غش جماعي في مدرسة تجارية بالغربية.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 05:09 ص
صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المتداول لبعض الطلاب فى مدرسة الشهيد رمضان التجارية وهم فى حالات غش جماعية وعدم انضباط اللجنة.

وأضاف ناصر حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه كان هناك خلل من قبل الملاحظين والمراقبين داخل تلك اللجنة بالمدرسة التجارية بالغربية.

وتابع وكيل وزارة التعليم بالغربية، أنه على الفور وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازى وتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تم تشكيل لجنة وتم تحويلهم للتحقيق.

وأوضح ناصر حسن، أنه تم بالفعل استبعاد مدير المدرسة وتعيين بدلا منه صباح اليوم لضبط الإيقاع في اللجان والامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول قرار من تعليم القليوبية بعد وفاة طالب داخل مدرسة بـ القناطر

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة طفل داخل مدرسة بسبب الإهمال

تعليم الإسكندرية تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

96783 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. الخميس

96783 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

واقعة الغش الجماعي بمدرسة طنطا تثير الجدل

ترشيحاتنا

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ

مواجهة مان يونايتد .. محمد صلاح يكسر حاجز الصمت ويتحدث عن تطور أدائه ومنافسة ماني

سأتحدث بحرية على يوتيوب .. مصطفى يونس يكشف طبيعة عمله بقناة الزمالك

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

أحمد المسمارى: أي تراجع من الجيش الوطني الليبي خيانة لدماء الشهداء

البيتزا أبرزها .. 3 أطعمة توقف عن تناولها في الليل

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة