التربية والتعليم ترد على حالات غش جماعي في مدرسة تجارية بالغربية.. شاهد

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الفيديو المتداول لبعض الطلاب فى مدرسة الشهيد رمضان التجارية وهم فى حالات غش جماعية وعدم انضباط اللجنة.



وأضاف ناصر حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه كان هناك خلل من قبل الملاحظين والمراقبين داخل تلك اللجنة بالمدرسة التجارية بالغربية.



وتابع وكيل وزارة التعليم بالغربية، أنه على الفور وتنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي والدكتور رضا حجازى وتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي تم تشكيل لجنة وتم تحويلهم للتحقيق.



وأوضح ناصر حسن، أنه تم بالفعل استبعاد مدير المدرسة وتعيين بدلا منه صباح اليوم لضبط الإيقاع في اللجان والامتحانات.

