قيمة فنية وإنسانية غالية.. محمد فؤاد ينعى ماجدة الصباحى

نعى الفنان محمد فؤاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عامًا.ونشر فؤاد صورا جمعته بالراحلة ماجدة وابنتها الفنانة غادة نافع مع أسرته، من داخل منزلها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "رحمة الله علي الفنانة القديرة (ماجدة)، كانت و ستظل قيمة فنية و إنسانية غالية علي قلوبنا".بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وبدأت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية فى السينما كممثلة ومنتجة ولها ابنة من الفنان إيهاب نافع وهى غادة.يذكر أن الفنانة ماجدة اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، حيث كان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.