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أخبار العالم

العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور

الأحد 19/يناير/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أضرم متظاهرون عراقيون، السبت، النار في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.

وقالت العربية في نبأ عاجل، إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.

وشهدت مدينة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد، حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد الدخان من مقر الميليشيا.

العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور
العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور
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