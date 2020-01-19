العراق.. متظاهرون يحرقون مقرا لكتائب حزب الله.. فيديو وصور

#النجف ،، متظاهرون يحرقون مقرب حزب الله تنظيم العراق في المدينة pic.twitter.com/xq4eshT1g1 — سيف العزاوي (@saifhilal84) January 18, 2020

أضرم متظاهرون عراقيون، السبت، النار في مقر لكتائب حزب الله العراقي وأحرقوه بالكامل.وقالت العربية في نبأ عاجل، إن المقر يقع بالقرب من جسر الإسكان في محافظة النجف.وشهدت مدينة النجف جنوب غرب العاصمة بغداد، حيث أغلق المتظاهرون بعض الطرق الرئيسية.وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد الدخان من مقر الميليشيا.