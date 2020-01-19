بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

في ظل تكرار جرائم الخطف والتعذيب في العاصمة اليمنية «صنعاء» ذات التاريخ العريق، والتي تسيطر عليها حاليًا ميليشيات الحوثي بالقتل والتخريب.



أثارت اليوم جريمة ارتكبت في حق طفلة يمنية بريئة تبلغ من العمر 9 سنوات فقط حزن وغضب عربي على مواقع التواصل بعدما عثر عليها في حالة يرثى لها.



كانت الطفلة «لجين محمد» مختفية منذ 8 أيام، ولكن عثر عليها عدد من الأشخاص بجانب مقلب للقمامة في حالة حرجة، فقد وجدوا لسانها مقطوع.



بالإضافة إلى حروق شديدة وآثار تعذيب تغطي جسدها بالكامل وهي تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، فلا أحد يعلم من قد يفعل هذا بطفلة صغيرة لا حول لها ولا قوة.



وعلى الرغم من معاناة الطفلة من تدهور شديد في الحالة الصحية والنفسية، فلم يتم التعرف على الجاني حتى الآن.