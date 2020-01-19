عبد الستار صبري: صالح سليم كان وكيل أعمالي ومنحني عقد الأهلي .. فيديو

كشف ‏عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق عن طلبه الانضمام للأهلي حينما كان لاعبا، مؤكدا أنه تحدث مع عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء حينها، وكان رده " مينفعش اضمك دلوقتي عشان اتعاقدنا مع اتنين من المقاولون سمير كمونة وأحمد نخلة، قولتله أنا لاعب هاوي، قالي سيبني اكلم كابتن صالح سليم".



وأضاف صبري في تصريحات لملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير " عندما تحدث القيعي مع صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، صادف أن تلقيت عرضا احترافيا في نفس الوقت، وتحدثت معه عن رغبتي في السفر لكن ليس لدي إمكانيات للسفر.



وتابع : كابتن صالح سليم ، تكفل بنفقات سفري وإقامتي في النمسا ، وبعد ذلك عرض على النادي التعاقد لمدة سنتين ، واستشرته في الأمر وحينها قال لي "انت مبسوط هناك .. قولتله اه ، قالي خلاص خليك هناك.



وأشار إلى أن حينما عاد إلى مصر ، جمعته جلسة مع سليم ، ومسؤولي الأهلي ، للتعاقد مع القلعة الحمراء ، وقال كابتن صالح وقتها "أنا وكيل أعماله" وعملي العقد، وقال لي "إنت لاعب معاهم وكمان ده عقد الأهلي معاك لما تحب تيجي الأهلي تعالى".



واختتم تصريحاته : ومن بعد ذلك لم أسر أي خطوة بدون استشارته وكنت أسافر له في كل مكان.

