أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

"ساعة الحظ ماتتعوضش" ولا يوجد ساعة حظ أفضل مما التي عاشها رجل أمريكي، عثر على كنز بالصدفة داخل أريكة "كنبة" مستعملة.



ذهب الأمريكي «هوارد كيربي» القاطن في ولاية أووسو إلى أحد متاجر الأثاث في ولاية ميشيجان الأمريكية لشراء أريكة.



وبالفعل نالت واحدة مستعملة إعجابه ودفع ثمنها، ثم حملها إلى منزله، كانت الأريكة جيدة في البداية، لكن ظهر أمر غريب مع الوقت وفقًا لـ يونايتد برس.



فمع الاستعمال اكتشف كيربي وجود شئ غير مريح داخل إحدى وسادات الأريكة، وبعد أسابيع من استخدام الأريكة قرر معرفة السبب، وبالفعل فتحت زوجة كيربي إحدى الوسائد لتجد بداخلها "رزم فلوس".



بلغت الغنيمة التي عثر عليها الزوجان حوالي 43.170 دولارًا أمريكيًا، لكن كيربي قرر إعادتها لحفيد مالك الأريكة الأصلي، الذي لم يكن على دراية باحتفاظ جده بحزم من الأموال.