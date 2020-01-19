ضبط عامل بحوزته كمية من الحشيش ومخدر الشابو في جرجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جرجا بسوهاج، من ضبط عامل يقيم دائرة مركز جرجا وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو ومخدر الحشيش بغرض الإتجار.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج قد تلقى إخطارًا بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة جرجابرئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس وحدة المباحث ومعاونيه النقيبين أحمد العش ومصطفى أبو الفضل من ضبط عامل "مروان.أ .ف" ٢٠ عاما عام أثناء قيادته سيارة بيجو وبحوزته لفافات سلوفانية بداخلها مادة الشابو المخدر تزن حوالى ١٠ جرامات وقطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى ٢٥٠ جراما وهاتف محمول .



