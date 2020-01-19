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حوادث

ضبط عامل بحوزته كمية من الحشيش ومخدر الشابو في جرجا

الأحد 19/يناير/2020 - 10:20 ص
حشيش
حشيش
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خالد رياض
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة جرجا بسوهاج، من ضبط عامل يقيم دائرة مركز جرجا وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو ومخدر الحشيش بغرض الإتجار. 

كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج قد تلقى إخطارًا بتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة جرجابرئاسة الرائد مصطفى فرغل رئيس وحدة المباحث ومعاونيه النقيبين أحمد العش ومصطفى أبو الفضل من ضبط عامل "مروان.أ .ف" ٢٠ عاما عام أثناء قيادته سيارة بيجو وبحوزته لفافات سلوفانية بداخلها مادة الشابو المخدر تزن حوالى ١٠ جرامات وقطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالى ٢٥٠ جراما وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .
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