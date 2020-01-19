هشتاج #مباشر_قطر_تفضح_اردوغان_ببرلين يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #مباشر_قطر_تفضح_اردوغان_ببرلين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثرتداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا





وجاءت التعليقات على الهاشتاج: "ما تدعيه #قطر عن غناها ورفاهية شعبها لا يمت للواقع بصلة - الشعب يعانى من مشكلات قد لا تتواجد فى بعض الدول النامية مثل الصرف الصحى وغيرها من المشاكل".





وتعليقات أخرى: "هذا الوضع لا يرضي أحدا - الله المعين لنا علي كل هذا الخراب - المواطن ليس من أولويات حكومته - الإهمال الطبى جزء من منظومة إهمال وفساد تستشرى فى كل مفاصل الدولة".



