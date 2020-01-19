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أخبار العالم

هشتاج #مباشر_قطر_تفضح_اردوغان_ببرلين يتصدر تويتر

الأحد 19/يناير/2020 - 12:01 م
تميم و اردوغان
تميم و اردوغان
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منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #مباشر_قطر_تفضح_اردوغان_ببرلين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثرتداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا 

وجاءت التعليقات على الهاشتاج: "ما تدعيه #قطر عن غناها ورفاهية شعبها لا يمت للواقع بصلة - الشعب يعانى من مشكلات قد لا تتواجد فى بعض الدول النامية مثل الصرف الصحى وغيرها من المشاكل".

وتعليقات أخرى: "هذا الوضع لا يرضي أحدا - الله المعين لنا علي كل هذا الخراب - المواطن ليس من أولويات حكومته - الإهمال الطبى جزء من منظومة إهمال وفساد تستشرى فى كل مفاصل الدولة".

وتابع اخرون : " ربنا ينتقم من كل ظالم " _ " اردوغان سبب الارهاب في المنطقة كلها " _ " ربنا ينتقم من كل ظالم " .
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