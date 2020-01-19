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تعليم

محافظ المنيا يتابع انتظام سير الامتحانات بالشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي .. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 01:53 م
محافظ المنيا
محافظ المنيا
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أيمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي ، وذلك خلال جولة بعدد من لجان الاختبارات بمدرستي دماريس الإعدادية، المدرسة الرسمية الثانوية للغات رافقه خلالها محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا.

اطمأن المحافظ على حسن سير الامتحانات في سهولة ويسر ومدى وضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع كافة مستويات الطلاب وكذلك تواجد المراقبين والمشرفين على الامتحانات والقائمين على أعمال الكونترول، مشددًا على ضرورة تحقيق الالتزام والانضباط بجميع اللجان.



ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسع لمتابعة سير الامتحانات بكافة المدارس، والإبلاغ عن أية شكاوى للتعامل معها فورًا.

هذا ويؤدى اختبارات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الاول 98113 طالبا وطالبة، داخل 490 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة ويؤدي امتحانات الصف الثاني الثانوي 28109 طالبا ب124 مدرسة منها 114 مدرسة حكومية و10 مدارس خاصة.
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