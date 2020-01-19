تعيين عادل النجار للقيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتولى المهندس عادل سعيد إبراهيم النجار، المعين بوظيفة من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقطاع التنمية وتطوير المدن، القيام بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة.



كما أصدر وزير الإسكان قرارًا وزاريًا، بتولى المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، القيام بالإشراف على أجهزة مدن (النوبارية الجديدة – رشيد الجديدة، ومنطقة غرب كارفور)، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة.

