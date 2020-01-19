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شاهد .. وصول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر برلين

الأحد 19/يناير/2020 - 03:01 م
رئيس مفوضية الاتحاد
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا مفاده وصول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لحضور مؤتمر برلين حول ليبيا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده اليوم الأحد ١٩ يناير.

قال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلام ، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدا الأحد.

هذا ودائما ما يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.
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