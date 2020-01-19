شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان وليتشي، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإيطالي.



سيطر إنتر ميلان على الكرة في الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 57%، وسدد 6 تسديدات منها 3 فقط على المرمى.



ويسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا.



ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، خلف يوفنتوس متصدر الترتيب بـ 48 نقطة، بينما يتواجد فريق ليتشي في المركز الـ 17 بـ 15 نقطة.