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فن

مرفت عمر رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير بمهرجان العين الإمارتي

الأحد 19/يناير/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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محمد نبيل
تترأس الناقدة المصرية والكاتبة الصحفية مرفت عمر لجنة تحكيم مسابقة الصقر الاماراتي للفيلم الفصير ضمن اقسام مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية التي تقام فعالياتها خلال الفترة من 22 وحتى 25 يناير الجاري بمدينة العين بدولة الامارات العربية المتحدة.

مرفت عمر هي نائب رئيس مهرجان الاسكندرية لدول البحر المتوسط ولها مشاراكات نقدية عديدة بالصحف المصرية وسبق لها المشاركة في لجنة تحكيم بمهرجان مسقط السينمائي الدولي.

ويشهد "العين السينمائي" في دورته الثانية عددًا من الأفلام الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب مبادرات وبرامج وعدد من المسابقات والأنشطة الخاصة، بما فيها العرض الافتتاحي، والعروض السينمائية الخاصة للأفلام العربية والعالمية في عرضها الأول، وتتنوع مسابقات المهرجان مسابقة "الصقر الإماراتي القصير" و"الصقر الخليجي الطويل"، و"الصقر الخليجي القصير" و"أفلام المقيمين" و"أفلام الطلبة" و"سينما العالم"، وستشهد الدورة الثانية حضور العديد من نجوم "الفن السابع"، أبرزهم احمد بدير وبشرى وطارق العلي وشيري عادل ومريم سلطان والعديد من نجوم الفن والسينمائيين الإماراتيين والعرب.

كما تم اختيار الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، المقتبس عن قصة "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب السوداني حمور زيادة، ليعرض في حفل افتتاح "العين السينمائي"، في أول عرض له بمهرجان سينمائي خليجي، وهو للمخرج أمجد أبو العلا، واشترك معه في كتابته يوسف إبراهيم، ويعتبر هذا الفيلم هو الروائي السابع في تاريخ السينما السودانية، وعرض في العديد من المهرجانات العالمية والعربية حاصدًا العديد من الجوائز كان أخرها جائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينيسيا السينمائي.
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