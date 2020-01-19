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أخبار العالم

ارتفاع أعداد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 24

الأحد 19/يناير/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا إلى 24 شخصا. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى المرتزقة السوريين المواليين لتركيا في ليبيا وصل إلى 24 قتيلا، منذ بداية مشاركتهم في المعركة إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس. 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن نقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا "أمر خطير للغاية"، في إشارة إلى نقل تركيا مجموعات من المرتزقة من سوريا للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

فيما شنت السفارة الأمريكية في ليبيا هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد التصعيد الذي شهدته الساحة الليبية مؤخرا.

وبحسب قناة "العربية"، قالت السفارة الأمريكية في طرابلس: "السفارة الأميركية تدين بشدة التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس مؤخرا، هذا التدهور يبرز مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا".

وأضافت: "هذا التدهور يمثله وصول مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا ومرتزقة روس، وعلى جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء مشاركة أي قوات أجنبية".

وتابع بيان السفارة الأمريكية: "مستعدون للحد من تدخل القوات الأجنبية ودعم جهود إنهاء العنف، ونجدد دعوتنا لإطلاق حوار سياسي في ليبيا تديره الأمم المتحدة".
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