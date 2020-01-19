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أخبار العالم

الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 09:30 م
جانب من تدشين القسم
جانب من تدشين القسم النسائي بالقوات المسلحة السعودية
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محمود نوفل
دشن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم (الأحد)، أول قسم نسائي عسكري في القوات المسلحة لاستقطاب وتلبية احتياجات أفرعها من العنصر النسائي.

وبحسب صحيفة " عكاظ " التي أورت الخبر فقد استمع الرويلي إلى شرح عن إجراءات مراحل القبول والأماكن التي ستعمل فيها المرأة في القوات المسلحة من مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة اللواء الطيار عماد بن عبدالله العيدان

وتتواصل فعاليات تمرين القيادة المشترك بين القوات المسلحة السعودية والفرنسية (السيف الذهبي - TTX)، الخميس، والذي تحتضنه الرياض. 

وانطلقت فعاليات "السيف الذهبي"، السبت 11 يناير، وتستمر حتى الـ23 من الشهر نفسه، في كلية القيادة والأركان بالعاصمة السعودية.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، خلال زيارته لمقر عقد التمرين المشترك, إن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري السعودي الفرنسي في مجال التخطيط العملياتي والعملي للعمليات المشتركة.

ونبه إلى أن التمرين السعودي الفرنسي يأتي ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم.

وفي نوفمبر نفذت القوات البحرية السعودية، ممثلة في القوات الخاصة بالأسطول الغربي بجدة، التمرين البحري الثنائي المختلط "السيف الأزرق 2019 "، مع نظيرتها القوات الخاصة بالبحرية الصينية.
الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور
الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور
الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور
الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور
الجيش السعودي يدشن أول قسم نسائي عسكري.. صور
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