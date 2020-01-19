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أحمد موسى: مؤتمر برلين أكد أن أردوغان لا وزن له ولا قيمة |شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 10:35 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كافة الزعماء المشاركين في قمة برلين حول ليبيا تجنبوا التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «زعماء برلين تعاملوا مع أردوغان كأنه جرب، والرئيس السيسي تعامل مع أردوغان كأنه هواء ليس لها وجود».

وأضاف «الرئيس السيسي اعتبر أن أردوغان ليس موجودا وتجاهله بشكل تام».

وأشار موسى إلى أن مؤتمر برلين أكد أنه أردوغان لا وزن له ولا كلمة، معقبا "اتضح لنا جميعا قيمة الدولة المصرية أمام الديكتاتور أردوغان".

كانت فعاليات مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية انطلقت بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور عدد من رؤساء الدول المشاركة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا.
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