رئيس اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بهدفه فى شباك مانشستر يونايتد

هنأ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول على فوز فريقه الليلة واحراز هدف رائع، خلال الجلسة التي جمعتهما بعد انتهاء المباراة.



وكان الجنايني توجه إلى إنجلترا أمس وشاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 وأحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.



واطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .



وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: "قلت لنفسي بعد نهاية الشوط الأول لن أسجل هذه المرة أيضا، ولكنني استعدت هدوئي وقلت لنفسي لا يزال أمامنا 45 دقيقة".



وتابع: "لكن كما قلت من قبل حتى لو لم أسجل اليوم لا يهم، المهم أن الفريق يستمر في الفوز وأنا سعيد لذلك.. سعيد من أجل الفريق، ونستمتع باللحظة".



وأضاف محمد صلاح: "علينا فقط التركيز على كل مباراة، الطريقة الوحيدة للفوز بالدوري هي أن تسير مباراة بمباراة".



وعقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني خلع قميصه للاحتفال مع الجماهير بعد هدفه الـ11 هذا الموسم بالدوري والأول في تاريخه في شباك اليونايتد.