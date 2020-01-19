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جهزوا الفشار عشان تتسلوا.. محمد الباز يعلق على تسريب محمد علي الجديد.. شاهد

الأحد 19/يناير/2020 - 11:54 م
الاخواني محمد علي
الاخواني محمد علي
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محمد حليم قنديل
علق الإعلامي محمد الباز بسخرية من البيان الذي أصدرته قناة الشرق الإخوانية تستنكر فيه تسريب المقاول الهارب محمد علي محادثة عبر تطبيق الواتساب والذي كان بينه وبين الإخواني الهارب ياسر العمدة والذي فضح فيه قنوات الإخوان والعاملين بها.

وتابع محمد الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، قائلا "أنا بنصح الكل يجهز الفشار عشان يتسلوا ويشوفوا المعارك التى ستحدث بين العاملين المرتزقة بقنوات الاخوان على التمويل الذي يأتي لهم بالدولارات من قطر".

وأشار إلى أن، قناة الشرق الاخوانية كانت تصدر دائما المقاول الهارب محمد علي على أنه مناضل ومفجر الثورة القادمة فى مصر، مضيفا أن قناة الشرق الآن تصف محمد على وياسر العمدة بأنهما يتلقيان تمويلات.

وأضاف محمد الباز، أنه جاء فى البيان الذى نشرته قناة الشرق القطرية أن ياسر العمدة يتلقي أجرا مقابل ظهوره على شاشتها.

وأوضح محمد الباز، أن هناك أشخاصا مقررين أن يهزوا استقرار البلد وأننا يجب أن نتصدى لهم بقوة ونساند بلد ضد جميع هؤلاء الخونة.
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