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فن

أخبار الفن.. عزاء ماجدة الصباحى.. وجدل بعد استبعاد متسابقة The Voice Kids

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:51 ص
نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

صور.. انهيار وبكاء ليلى علوي في عزاء ماجدة الصباحي
توافد العديد من النجوم على عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي وفي مقدمتهم الفنانة ليلي علوي ومحمود قابيل.

بدء عزاء الفنانة ماجدة الصباحي.. ومحمود قابيل أول الحضور.. شاهد
بدأت مراسم عزاء الفنانة ماجدة الصباحي في مسجد عمر مكرم بالقاهرة ، بحضور العديد من أصدقاء الفنانة الراحلة وعلي رأسهم الفنان محمود قابيل.

بعد أزمة استبعاد متسابقة مصرية.. لقطات من حلقة The Voice Kids الأخيرة
يزداد التنافس على المواهب الصغيرة حلقة بعد أخرى فى برنامج "The Voice Kids"، خصوصًا بعدما سجّل المشتركون الصغار حضورًا مبهرًا أثار إعجاب النجوم المدربين الثلاثة محمد حماقي، نانسي عجرم وعاصي الحلاني، خلال الحلقة الثالثة من مرحلة "الصوت وبس".

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