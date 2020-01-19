صور.. انهيار وبكاء ليلى علوي في عزاء ماجدة الصباحي

توافد العديد من النجوم على عزاء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي وفي مقدمتهم الفنانة ليلي علوي ومحمود قابيل.

وانهارت الفنانة ليلي علوي في العزاء حزنا على ماجدة الصباحي.





الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت مساء يوم الخميس الساعة الحادية عشرة بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التي أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 و أنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية.



