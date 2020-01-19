الحزن يسيطر على أشرف ذكي ودنيا عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

الجدير بالذكر أن الفنانة ماجدة الصباحى قد توفيت مساء يوم الخميس بعد حياة حافلة بالعطاء الفني لم تكتفِ فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، وقدمت من خلالها عددا من النجوم.





كما قدمت الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما.





وأنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذي تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام.

وتوافد العديد من النجوم على العزاء على رأسهم الفنان محمود قابيل والفنانة إلهام شاهين والفنانة ليلى علوي، ويقام العزاء بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.