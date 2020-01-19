بالصور.. سمية الخشاب ودلال عبد العزيز في عزاء ماجدة الصباحي

بدأت منذ قليل مراسم عزاء الفنانة ماجدة الصباحي في مسجد عمر مكرم بالقاهرة.



حضر العزاء العديد من أصدقاء الفنانة الراحلة والعديد من النجوم على رأسهم الفنان محمود قابيل، سمية الخشاب، دلال عبد العزيز، عزت العلايلي ، ليلى علوي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف ذكي ، صابرين.



الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد توفيت مساء يوم الخميس فى الساعة الحادية عشرة بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التي أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام،



وكان فيلم "جميلة" من أهم الأفلام التى أنتجتها ماجدة، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر و إخراج المبدع يوسف شاهين.