الحزن يسيطر على يسرا في عزاء ماجدة الصباحي

بدأت منذ قليل، مراسم عزاء الفنانة ماجدة الصباحي في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، وحضره العديد من أصدقاء الفنانة الراحلة والعديد من النجوم على رأسهم الفنان محمود قابيل ، وسمية الخشاب ، ودلال عبد العزيز ، وعزت العلايلي ، وليلى علوي ، ودنيا عبد العزيز، وأشرف ذكي ، وصابرين ، ويسرا.



وسيطر الحزن علي ملامح النجمة يسرا خلال تواجدها في العزاء.



يذكر ان الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت مساء يوم الخميس فى الساعة الحادية عشرة بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التى أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958 وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية منها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام.



وكان فيلم "جميلة" من أهم الأفلام التى أنتجتها ماجدة، الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر من إخراج المبدع يوسف شاهين.