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فن

بالفيديو.. الحزن يسيطر على ملامح ابنة الفنانة ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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محمد هانى - أشرف العمدة- عمرو سيد- صلاح مهدي
أقيمت مساء اليوم الأحد مراسم عزاء الفنانة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

حضر العزاء العديد من أصدقاء الفنانة الراحلة والنجوم على رأسهم الفنان محمود قابيل، سمية الخشاب، دلال عبد العزيز، عزت العلايلي ، ليلى علوي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف زكي ، صابرين ، يسرا.

ورصدت عدسة صدى البلد انهيار غادة نافع ابنة الراحلة والتي وقفت لتلقى العزاء فيها.

الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد توفيت مساء يوم الخميس فى الساعة الحادية عشرة  بعد حياة حافلة بالعطاء الفنى لم تكتف فيها بالتمثيل وبطولة الأفلام التي أصبحت علامات فى تاريخ السينما ولكنها أسست شركة إنتاج عام 1958.

وأنتجت عددا من الأفلام المهمة، قدمت من خلالها عددا من النجوم، وفضلا عن الأفلام الاجتماعية ومنها أين عمرى، ومن أحب، والمراهقات الذى تم تصنيفه كأحد أهم الأفلام فى تاريخ السينما، أنتجت شركة أفلام ماجدة عددا من الأفلام الوطنية والدينية، وقالت إنها خاضت هذه التجارب المهمة للتاريخ والوطن والفن، ومنها فيلم «العمر لحظة» الذى تحدث عن فترة النكسة وجرائم إسرائيل وحرب أكتوبر، وأفلام دينية ومنها: هجرة الرسول، وعظماء الإسلام، 

وكان فيلم "جميلة" من أهم الأفلام التي أنتجتها ماجدة،  الذى تحدث عن بطولة المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد وسلط الأضواء على ممارسات الاحتلال الفرنسى فى الجزائر و إخراج المبدع يوسف شاهين.

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