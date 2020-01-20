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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى قرى الدلنجات

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:44 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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جمالات الدمنهوري
أصيب 4 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد وقوع مشاجرة بزاوية حمور بدائرة المركز بالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: "محمد.ل.م" 48 سنة، أشرف.م.ل" 25 سنة، إسماعيل.م.ل" 17 سنة، " رحاب.إ.م" 40 سنة، مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم".

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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