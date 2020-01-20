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رياضة

يوفنتوس يعزز مركزه في صدارة الكالشيو بالفوز 2-1 أمام بارما

الإثنين 20/يناير/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق يوفنتوس فوزا صعبا على بارما بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "يوفنتوس أرينا" في الجولة العشرين من الدورى الإيطالى.

سجل الهدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى الدقيقة 58 بعد أن سجل الهدف الأول في الدقيقة 43، ليكون الهدف الثاني له ولفريقه.

وسجل أندرياس كورنيليوس هدف بارما الوحيد في الدقيقة 55.

وتعرض البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس للإصابة وشارك بدلا منه مواطنه دانيلو.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 51 نقطة ليواصل انفراده بالصدارة بفارق 4 نقاط عن إنتر ميلان 47، فيما تجمد رصيد بارما عند 28 نقطة.
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