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رياضة

شاهد.. آراء الجماهير حول مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ومازيمبي

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:01 ص
الاهلى والهلال السودانى
الاهلى والهلال السودانى
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ندي فكري - عدسه : علي الخشاب
رصدت عدسة "صدي البلد" اراء الجماهير حول " توقعاتهم لمباراة الاهلي و الهلال السوداني؟ وتوقعاتهم للمباراة الزمالك ومازيمبي؟".

وقال كريم وائل أحد الجماهير: "أتوقع فوز الأهلي بثلاث اهداف مقابل هدفين من مروان محسن وحسين الشحات وقفشة واتوقع فوز مازيمبي بهدف مقابل لا شئ للزمالك". 

وأوضح محمد خالد: "اتوقع فوز الزمالك لانه لديه حظ جيد في البطولات الافريقية وفوزه بهدف من شيكابالا ومكسب الاهلي بهدفين من مروان محسن وأجايي".

وأشار نادر أدهم إلى أنه يتمني فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف من مروان محسن وكهربا واتوقع فوز الزمالك بهدف لمصطفي محمد". 

وأكد أحمد أيمن: "أحد الجماهير اتوقع فوز الأهلي باكتساح اربع اهداف من كهربا وخسارة الزمالك بأربعة أهداف". 

وأضاف مصطفي احمد: "أحد الجماهير اتوقع التعادل السلبي لمباراة الزمالك وفوز الأهلي بهدفين لوليد سليمان ومروان محسن".
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