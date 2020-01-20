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فن

اليوم.. العرض الخاص لـ فيلم دماغ شيطان

الإثنين 20/يناير/2020 - 03:09 ص
فيلم دماغ شيطان
فيلم دماغ شيطان
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آيه عاطف
قررت الجهة المنظمة إقامة عرض خاص لـ فيلم "دماغ شيطان" اليوم الإثنين، بحضور الأبطال في إحدى السينمات الكبرى في منطقة التجمع.

بينما يتم عرض الفيلم رسيما في دور عرض السينما يوم الأربعاء الموافق 22 يناير الجاري.

فيلم "دماغ شيطان" يدور حول الظروف الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والحالة التي سيطرت على المصريين وعلى البلاد.

"دماغ شيطان" بطولة كل من رانيا يوسف، وباسم السمرة، وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج شركة "فيلم اوف ايجيبت" للمنتجان أيمن عبد الباسط وأحمد عبد الباسط.
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